DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien nach neuen Rekorden nur leicht im Plus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kurse an den europäischen Börsen sind am Dienstag noch etwas gestiegen. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.465 Punkte, nachdem er am Vormittag mit knapp 15.569 Punkten schon wieder einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Der marktbreite europäische Stoxx-600 markierte ebenfalls neue Allzeit-Hochs. Der Euro-Stoxx-50 tendierte kaum verändert bei 4.036 Punkten. Der DAX profitierte unter anderem von der Megafusion im Immobiliensektor: Die Aktien der Deutsche Wohnen schossen um 15,7 Prozent auf 52,06 Euro nach oben. Vonovia will 52 Euro je Aktie bieten. Darüber hinaus sorgten die günstigen Konjunkturerwartungen für gute Stimmung. Diese trieben allerdings auch den Euro nach oben, und das bremste im Verlauf den Aufschwung.

Der aktuelle Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 99,2, erwartet worden war nur ein leichter Anstieg auf 98,0 nach zuvor 96,8 Punkten. Damit wurde zugleich der höchste Stand seit Mai 2019 erreicht. Der Euro stieg mit 1,2262 Dollar auf den höchsten Stand seit dem 8. Januar.

Gestützt wurden die Aktienkurse auch davon, dass die Inflationssorgen wieder etwas in den Hintergrund gerückt sind. "Es gibt eine breitere Wahrnehmung, dass die Inflation vorübergehender Natur sein wird", sagte Marktstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Am Markt setzte sich damit die offizielle Sichtweise der US-Notenbank durch, die ebenfalls von einer nur temporär anziehenden Inflation spricht.

Davon profitierten besonders die Tech-Werte, deren Stoxx-Branchenindex so auch mit einem Plus von 1,3 Prozent die Gewinnerliste unter den europäischen Branchen-Indizes anführte. Dahinter folgten Automobil-Titel mit einem Index-Plus von 0,7 Prozent. Auf der Verliererseite standen die rostoffnahen Aktien oder Basic Resources mit einem Index-Minus von 1,7 Prozent. Die chinesische Regierung will stärker gegen steigende Rohstoffpreise vorgehen. Auch Öl- und Gasaktien schlossen deutlich im Minus.

Vonovia übernimmt Deutsche Wohnen

Während Deutsche Wohnen stark anzogen, gaben Vonovia 6,1 Prozent ab. Das kombinierte Unternehmen hätte weit über eine halbe Millionen Wohnungen in Deutschland in der Hand.

Andere Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Grand City Properties legten um etwa 2 Prozent zu. "Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die Konzentrationswelle weitergeht", sagte ein Händler.

Stark gefragt waren im DAX auch Delivery Hero mit einem Plus von 5 Prozent auf 109,45 Euro. Die Credit Suisse empfahl die Aktie mit einem 170er Kursziel zum Kauf. Deutsche Post stiegen um 2,9 Prozent auf den neuen Rekordstand von 53,60 Euro. Dagegen gaben Fresenius nach der jüngsten Aufwärtswelle 3,7 Prozent ab, Munich Re verloren 1,5 Prozent und Bayer 1,3 Prozent.

Starke Prognosen und Aufträge treiben Aktien kleinerer Unternehmen

Starke Kursgewinne mit fast 14 Prozent Aufschlag verzeichneten Flatexdegiro. Der Online-Broker hat seine Wachstumsziele mehr als verdoppelt und will auf Sicht von fünf Jahren 7 bis 8 Millionen Kunden betreuen. Bislang waren es "mehr als 3 Millionen Kunden". Auch Umsatz und Gewinn sollen sich entsprechend verbessern.

Aktien von SFC Energy zogen um 3,3 Prozent an. Das Unternehmen hat den größten US-Auftrag seiner Unternehmensgeschichte für mehr als 100 Brennstoffzellen erhalten. Auch Datagroup hat ihren Ausblick erhöht, die Aktien stiegen um 3,2 Prozent. Datagroup rechnet nun mit einem Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 von mehr als 440 Millionen Euro nach bisher 410 bis 420 Millionen Euro.

.=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.036,04 +0,46 +0,0% +13,6% Stoxx-50 3.443,15 -6,06 -0,2% +10,8% Stoxx-600 445,20 +0,13 +0,0% +11,6% XETRA-DAX 15.465,09 +27,58 +0,2% +12,7% FTSE-100 London 7.029,79 -8,82 -0,3% +9,1% CAC-40 Paris 6.390,27 -18,22 -0,3% +15,1% AEX Amsterdam 712,25 +1,79 +0,3% +14,0% ATHEX-20 Athen 2.090,49 -32,09 -1,5% +8,1% BEL-20 Bruessel 4.067,27 -4,69 -0,1% +12,3% BUX Budapest 45.765,15 -631,72 -1,4% +8,7% OMXH-25 Helsinki 5.176,33 -0,03 -0,0% +12,9% ISE NAT. 30 Istanbul 1.476,60 -49,38 -3,2% -9,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.589,63 -0,70 -0,0% +8,5% PSI 20 Lissabon 5.221,72 -10,59 -0,2% +6,4% IBEX-35 Madrid 9.208,70 +3,20 +0,0% +14,1% FTSE-MIB Mailand 24.892,90 +1,66 +0,0% +12,0% RTS Moskau 1.580,69 +9,79 +0,6% +13,9% OBX Oslo 965,34 -5,93 -0,6% +12,4% PX Prag 1.168,29 +8,95 +0,8% +13,7% OMXS-30 Stockholm 2.243,17 -1,87 -0,1% +19,7% WIG-20 Warschau 2.153,78 +19,60 +0,9% +8,6% ATX Wien 3.442,64 -0,63 -0,0% +23,9% SMI Zuerich 11.305,74 +80,16 +0,7% +5,6% .===

