Henkel VZ (HEN3) - Mit der Aktie kann man auf die Erholung in der Konsumgüterbranche setzen!

Rückblick: Henkel ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Somat, und taft. Nach einer Seitwärtsphase fielen die Kurse unter den EMA-50, welcher dann mit einer dynamischen Bewegung wieder zurückzuerobert werden konnte. Es hat sich in Folge eine Keil-Formation ausgebildet.

Meinung: Die Konsumgüterbranche steht vor einem großen Umbruch. Henkel erneuert sein Portfolio und investiert laufend in neue Produkte. Auch die Konsumgüterkonzerne müssen neue Vertriebswege in ihre Strategien integrieren, um den digitalen Anschluss zu ihren Kunden nicht zu verlieren. Wenn die Henkel-Aktie die obere Trendlinie durchbrechen kann, bietet es sich an eine Long-Position zu eröffnen. Diese ließe sich unter dem letzten Tiefpunkt absichern. Für längerfristig orientierte Anleger könnte das Henkel-Papier ebenfalls interessant sein. Das Unternehmen schüttet seit 35 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus. Die Dividendenrendite liegt bei knapp 2%.

Setup: Wenn die Aktie aus der Formation nach oben ausbricht, kann man eine Long-Position eröffnen. Diese könnte nach dem Entry unter der Formation, unter dem letzten Tiefpunkt, abgesichert werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in HEN3





