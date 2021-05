Das TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) gab heute bekannt, dass Sanjay Mehrotra, President und Chief Executive Officer von Micron, eingeladen wurde, beim COMPUTEX Forum 2021 eine Eröffnungs-Keynote zu halten. Die digitale Keynote zum Thema "Innovation for the Data Economy: Why today's infrastructure innovation brings data to life, powering insights for all" (Innovationen für die Datenwirtschaft: Warum die heutigen Infrastrukturinnovationen Daten zum Leben erwecken und Erkenntnisse für alle ermöglichen) findet am Mittwoch, den 2. Juni, um 9:00 Uhr (GMT +8) statt.

Mehrotra wird die Vision von Micron darlegen, wie Daten das moderne Leben verändern und neue Möglichkeiten für Innovationen in den Bereichen Speicher- und Storage-Technologie schaffen.

"Im Zentrum der neu gestalteten Welt stehen Daten, welche neue Anwendungsmöglichkeiten für die Computertechnik eröffnen und neue Hardware-Infrastrukturen erfordern, um bahnbrechende Anwendungen zu realisieren", so Sanjay Mehrotra, President und CEO von Micron.

"Ich freue mich sehr über die Einladung, auf der COMPUTEX 2021 zu sprechen und dort zu erläutern, wie Innovationen in den Bereichen Speicher- und Storage-Technologie die Datenwirtschaft voranbringen und Daten mit beispielloser Geschwindigkeit in nutzbare Erkenntnisse verwandeln, um das Leben aller Menschen zu bereichern."

Das diesjährige COMPUTEX Forum zum Thema "New Era of Intelligence" (Das neue Zeitalter intelligenter Technologie) mit den Schwerpunkten 5G, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge und Elektrofahrzeuge, wird sich intensiv mit Geschäftsstrategien in der Zeit nach der Pandemie beschäftigen.

"Technologie und Innovationen helfen uns allen, auf diese sich schnell verändernden Zeiten besser reagieren zu können", so James Huang, Vorsitzender des TAITRA. "Wir freuen uns auf die Keynote von Sanjay Mehrotra, in der er aufzeigen wird, wie Micron mit anderen branchenführenden Partnern kooperiert, um einige der weltweit größten Chancen im Bereich der Datentransformation zu ergreifen und unsere Branche voranzubringen."

Raj Hazra, Senior Vice President und General Manager des Unternehmensbereichs Computer and Networking von Micron, wird auf dem COMPUTEX Forum ebenfalls eine Keynote halten, und zwar am 2. Juni um 16:00 Uhr (GMT +8). Hazra wird in seinem Vortrag mit dem Titel "Memory Is at the Heart of AI Innovation" (Speichertechnologie ist das Herzstück der KI-Innovationen) erörtern, wie die Innovationen von Micron in den Bereichen Speicher- und Storage-Technologie durchdringende, skalierbare Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen werden.

Jahr für Jahr werden auf der COMPUTEX wertvolle Informationen und Trends aus der weltweiten Technologie-Branche vorgestellt. In diesem Jahr werden die Teilnehmer aus aller Welt von einem Platz in der ersten Reihe die neueste Technologie entdecken und sehen können. Alle Vorträge des COMPUTEX Forums werden am 2. und 3. Juni auf der offiziellen Plattform COMPUTEXVirtual per Livestream direkt übertragen. Weitere Informationen zum COMPUTEX Forum 2021 finden Sie auf den folgenden offiziellen Websites:

Website von COMPUTEX:

https://www.computextaipei.com.tw/en/index.html

Plattform COMPUYEXVirtual:

https://virtual.computextaipei.com.tw/events

Über COMPUTEX TAIPEI (auch COMPUTEX):

Die im Jahr 1981 ins Leben gerufene COMPUTEX ist eine der weltweit führenden Messen für IKT, IoT und Start-ups mit einer kompletten Lieferkette und IoT-Ökosystemen. Die COMPUTEX wird gemeinsam vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und der Taipei Computer Association (TCA) veranstaltet. Basierend auf Taiwans kompletten IKT-Clustern deckt die COMPUTEX das gesamte Spektrum der IKT-Branche ab, von etablierten Marken bis hin zu Start-ups und von der IKT-Lieferkette bis hin zu IoT-Ökosystemen. Seine starken FuE-Kompetenzen und großen Herstellungskapazitäten sowie der gute Schutz geistiger Eigentumsrechte machen Taiwan zu einem strategischen Ziel für ausländische Unternehmen und Investoren, die nach Partnern in den globalen Technologie-Ökosystemen suchen. Folgen Sie der COMPUTEX auf ihrer Website unter www.computextaipei.com.tw und auf Twitter @computex_taipei unter dem Hashtag COMPUTEX.

Über die COMPUTEX 2021:

Als Technologie-Pionier hat die COMPUTEX eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der digitalen Transformation übernommen. Der Veranstalter, der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), führt auf der Messe jetzt auch KI-Computing-Funktionen ein, um die COMPUTEX 2021 als globales Modell zu etablieren. Mit der Online-Plattform COMPUTEXVirtual möchte TAITRA ein außergewöhnliches Messeerlebnis anbieten.

Über TAITRA

Der 1970 ins Leben gerufene TAITRA ist die führende Non-Profit-Handelsförderungsorganisation in Taiwan. Von Regierung und Industrieverbänden getragen, unterstützt TAITRA Firmen beim Ausbau ihrer weltweiten Reichweite. TAITRA mit Hauptsitz in Taipeh beschäftigt ein Team von 1.300 Spezialisten und unterhält fünf lokale Niederlassungen in Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Tainan und Kaohsiung sowie 63 Auslandsniederlassungen. Zusammen mit dem Taipei World Trade Center (TWTC) und dem Taiwan Trade Center (TTC) hat TAITRA ein weltweites Netzwerk zur Förderung des Welthandels gebildet.

