Es gab Licht und Schatten in den heutigen Konjunkturdaten und in der Folge erklimmt der Deutsche Aktienindex zu Handelsbeginn ein neues Allzeithoch, kann dieses aber im Tagesverlauf nicht halten, übrig bleibt zur Stunde ein kleines Plus. Und Inflation bleibt das am stärksten diskutierte Thema auf den Börsenparketts dieser Welt, auch wenn der Rohstoffmarkt für den Moment etwas Entspannung signalisiert. Dass steigende Preise dazu führen, dass Amerikaner weniger neue Häuser kaufen, hat dann auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...