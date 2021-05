MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zu Fusion der Wohnungskonzerne:

"Für die Mieter der Deutsche Wohnen und von Vonovia dürfte sich nach der Mega-Fusion zunächst mal nichts ändern. Die Mieten sollen in den kommenden drei Jahren um maximal ein Prozent pro Jahr steigen, es wird sogar energetisch saniert, ein großer Teil Sozialwohnungen soll neu gebaut werden. Ganz uneigennützig handeln die Konzerne sicher nicht. Sie müssen sich in dieser Situation von ihrer besten Seite zeigen. Die Debatte um Wohnungsnot und steigende Mieten wird so schnell nicht abreißen. Die Stimmung in Ballungszentren ist weiter aufgeheizt, zuletzt gingen in Berlin wieder Tausende auf die Straßen. Ein Volksbegehren zur Enteignung der Deutsche Wohnen läuft. Es bleibt abzuwarten, wie der neu entstehende Großkonzern in Zukunft seine Synergien nutzt. Klar ist, ein börsennotiertes Unternehmen muss Rendite erzielen. Dass steigende Mieten den Zorn der Massen beflügeln, ist bei den Konzernen aber angekommen. Beim Neuanfang werden sie einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen."/al/DP/he