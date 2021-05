FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Ende der Homeoffice-Pflicht:

"Der deutschen Wirtschaft muss es sehr, sehr gut gehen. Wie sonst soll man sich erklären, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der die Creme der heimischen Firmen zu seinen Mitgliedern zählt, die Homeoffice-Pflicht offenbar für deren größtes Problem hält? Eine Pflicht, die nicht kontrolliert wird - und in einem Monat sowieso endet. Beim BDI hat man offenbar vergessen, dass die Arbeit von zuhause vor einem Jahr den totalen Stillstand der Wirtschaft verhindert hat. Den Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte 2020 hat das Homeoffice auch nicht gestört. Warum also ein Streit um eine Pflicht, die in fünf Wochen automatisch ausläuft?"/al/DP/he