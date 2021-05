BREMEN (dpa-AFX) - Das Bundesland Bremen will seine wichtigen Seehäfen weiterentwickeln und fit für die Zukunft machen. Die Arbeit an dem neuen Entwicklungskonzept soll am Mittwoch (12.30 Uhr) mit einer Auftaktveranstaltung in Bremen beginnen. Daran werden Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Häfensenatorin Claudia Schilling und der Bremerhavener Oberbürgermeister Melf Grantz (alle SPD) teilnehmen. Zu den Zukunftsthemen bis ins neue Jahrzehnt hinein zählen den Angaben nach die Erneuerung der Hafeninfrastruktur, die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen, Veränderungen durch den Klimawandel.

Bremerhaven als zweitgrößter deutscher Containerhafen steht im Wettbewerb mit Hamburg und den westlichen Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen. Außerdem ist Bremerhaven ein großer Umschlagplatz für Autos. Der Hafen von Bremen ist der größte deutsche Stückguthafen./fko/DP/he