TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

09:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: 1&1 Drillisch, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Uzin Utz, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Vorwerk, Jahres-Pk (online)

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung (online)

14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung (online)

16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: PayPal, Hauptversammlung (online)

17:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung (online) 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Facebook, Hauptversammlung (online)

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q1-Zahlen

GBR: Shell, Investor Day

USA: Ford Motor, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 03/21 (vorläufig)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 04/21

08:00 DEU: Destatis: Preise für Benzin, Dieselkraftstoffe und Rohöl sowie Importe von Rohöl, Januar 2020 bis April 2021 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/21 und Q1/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 EUR: Videokonferenz der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) zu Ergebnissen des EU-Gipfels am 24. und 25. Mai. Thema sind u.a. der Kampf gegen Covid-19, der Klimawandel und die EU-Beziehungen zu Russland. 09:00 DEU: STRATEGY DAY des Handelsblatt Wasserstoff-Gipfels (bis 27.5.) unter anderem mit BDI-Präsident Russwurm (9 Uhr); Siemens-Energy-Chef Bruch (9.45), BASF-Chef Martin Brudermüller (10.05), BP-Europe-Chef Langhoff (10.25) 10:30 DEU: Ratingagentur Assekurata: Web-Pk zum Marktausblick Schaden- und Unfallversicherung 10:30 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt drei Klagen über Dieselfahrverbote in Hamburg, Kiel und Ludwigsburg DEU: Digitaler 9. Innovationstag des Bundesarbeitsministeriums "Weiterbildungsrepublik. Qualifiziert für morgen" + 10.45 Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)

12:00 EUR: EU-Kommission stellt überarbeiteten Verhaltenskodex gegen Desinformation im Internet vor. Pk mit Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova und EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton. 14:30 DEU: Online-Veranstaltung des Tagesspiegels zu "Die Gesundheitswirtschaft der Region in Krisenzeiten: Chancen, Herausforderungen, Erkenntnisse" 15:00 DEU: Urteil im Klima-Prozess gegen Shell. Umweltschützer hatten den Öl-Konzern verklagt, um eine erhebliche Reduzierung des CO2-Ausstosses zu erreichen. EUR: EU-Ratstreffen Landwirtschaft zur EU-Agrarreform

GBR: Boris Johnsons ehemaliger Berater Dominic Cummings äußert sich zur Pandemie-Bewältigung der britischen Regierung, London SYR: Präsidentschaftswahl in Syrien

