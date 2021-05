Der US-Finanzdienstleister Armour Residential REIT Inc. (ISIN: US0423155078, NYSE: ARR) zahlt am 29. Juni 2021 eine monatliche Dividende von 0,10 US-Dollar aus (Record date: 15. Juni 2021), wie am Dienstag berichtet wurde. Der Konzern kürzte die Dividende im Frühjahr 2020 zunächst von ursprünglich 17 US-Cents auf 9 US-Cents. Im Juni 2020 wurde die Dividende im Vergleich zum Vormonat (9 US-Cents) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...