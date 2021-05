FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2260 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2264 Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro seine Kursgewinne vom Vortag halten, als die Gemeinschaftswährung von einer allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach oben gezogen wurde. Gestützt wurde der Euro am Morgen auch von einer allgemeinen Dollar-Schwäche. Die US-Währung notierte am Morgen im Handel mit nahezu allen wichtigen Devisen schwächer.

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/jha/