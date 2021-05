In der Vorwoche überraschte US-Präsident Joe Biden mit der Ankündigung, keine Sanktionen zur Verhinderung der bereits fast fertiggestellten deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 zu erlassen. Nun hat er erklärt, dass diese seiner Ansicht nach "kontraproduktiv" für das Verhältnis zu Europa gewesen.Er sei "von Anfang an" gegen das Projekt gewesen, aber nun sei die Pipeline fast fertig, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) im Garten des Weißen Hauses anwesenden Journalisten zufolge. Die US-Verbündeten ...

