Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2262 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.Zum Franken verharrt der Euro bei einem Stand von 1,0969 ebenfalls auf dem Vorabendniveau. Auch der US-Dollar zeigt sich mit aktuell 0,8945 Franken kaum verändert seit Dienstagabend.Damit ...

