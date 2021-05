Eine zusätzliche Einzugswalze, wie sie für die S-Max 3 von Wittmann Battenfeld Deutschland, Nürnberg, optional angeboten wird, hält große Angüsse/Teile in Bewegung und bricht sie in kleinere Stücke. Dies trägt dazu bei, Brückenbildung und Ansammlungen von ineinander verkeilten Teilen zu verhindern. Die Walze trägt auch dazu bei, Ausfallszeiten in Fällen von Materialrückstau oder Materialüberlauf zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...