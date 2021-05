Die jüngsten Kursrückgänge am Markt bedeuten, dass einige solide Biotech-Unternehmen günstig zu haben sind. Und das bedeutet, dass es für Biotech-Investoren an der Zeit ist für eine Einkaufstour. Es gilt allerdings, nicht nur die Aktien zu beherzigen, die in den letzten Tagen gefallen sind. Es lassen sich starke Qualitätsaktien finden, die seit Anfang des Jahres zurückgeblieben sind. Während einige Namen steigen konnten, war die Biotechnologie als Ganzes in den letzten Monaten nicht gerade die profitabelste ...

