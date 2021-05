Vancouver, British Columbia, 25. Mai 2021 - PODA LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. ("Poda Lifestyle" oder das "Unternehmen") (CSE: PODA, FWB: 99L) freut sich, ein umfassendes Update zu seinen Patententwicklungen der letzten sechs Jahre zu präsentieren.

PODAs Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Gebiet der "Heat-Not-Burn"-Technologie ("HNB") starteten im Januar 2015. Nach jahrelangen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen wurde PODA für seine "Zero-Cleaning"-Technologie im Jahr 2018 ein kanadisches Patent gewährt. In über 65 weiteren Ländern wurden PCT-Patentanmeldungen für die nationale Phase eingereicht, wodurch PODA in der Lage ist, sein wertvolles geistiges Eigentum auf globaler Ebene zu schützen. Dieses Patent bietet PODA einen entsprechenden Schutz auf Basis der Patenteinreichungen, sodass PODA als einzige "geschlossene" Zigarette am Markt auftritt. Eine "geschlossene" Zigarette, die auf Basis der HNB-Erhitzungstechnologie funktioniert, ermöglicht ein sogenanntes "Zero-Cleaning"-Raucherlebnis ohne Asche und überzeugt bei jedem Befüllen des Tabakerhitzers mit einem neuen PODA POD durch gleichbleibend hohe Qualität.

"Wir haben viele Jahre Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in unsere Erfindung gesteckt und freuen uns sehr darüber, dass unsere Erfindung in Kanada nun ein Patent erhalten hat. Wir haben in 65 weiteren Ländern eine entsprechende Patentanmeldung eingebracht und rechnen damit, dass nun, nachdem uns das kanadische Patent gewährt wurde, in Kürze auch Patente in den Vereinigten Staaten und Europa folgen werden", meint Ryan Selby, Chief Executive Officer von PODA. "Damit ist unser Unternehmen im Zuge der Einführung von PODA als erstem ‚Heat-not-Burn'-System auf dem Weltmarkt, mit dem die Anwender Substrate wie Tabak oder getrocknetes Pflanzenmaterial wartungsfrei erhitzen können, ohne dass es beim Wechsel von einem Substrat zum anderen zu Kreuzkontaminationen kommt, auf viele Jahre hinaus geschützt", fügt Selby hinzu.

In summa hat PODA zahlreiche PCT-Patentanmeldungen eingereicht:

Über Poda Lifestyle

Poda Lifestyle ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von HNB-Raucherzeugnissen beteiligt, die das Potenzial haben, die Risiken im Zusammenhang mit brennbaren Raucherzeugnissen zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HNB-System entwickelt, das biologisch abbaubare Einweg-Pods verwendet, die sowohl verbraucher- als auch umweltfreundlich sind. Das innovative Design der HNB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Heizgeräten und den Pods, wodurch alle Reinigungsanforderungen beseitigt werden und den Benutzern ein äußerst komfortables und angenehmes Raucherlebnis mit potenziell geringerem Risiko ermöglicht wird. Das HNB-System von Poda Lifestyle ist in Kanada vollständig patentiert und in 65 weiteren Ländern zum Patent angemeldet, die über 70 % der Weltbevölkerung abdecken. Die Poda Pods des Unternehmens sind die ersten und einzigen Zigaretten, die ein vollständig in sich geschlossen sind. Dieses exklusive Design eliminiert alle Reinigungsanforderungen und bietet eine wirklich aschefreie HNB-Zigarette. Das vollständig patentierte System von Poda Lifestyle ist einzigartig und löst den größten Schwachpunkt, unter dem alle anderen HNB-Produkte leiden: die tägliche Reinigung. Das Flaggschiff des Unternehmens, der Poda Pod Beyond Burn, enthält eine einzigartige, tabakfreie Mischung aus pelettierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin angereichert ist und erwachsenen Rauchern eine rauchfreie Alternative zu ihrer gewohnten Gewohnheit bietet, ohne auf den gewohnten Genuss zu verzichten. Beyond Burn Poda Pods wurden fachmännisch gefertigt, um die sensorische Erfahrung traditioneller Zigaretten nachzuahmen, allerdings ganz ohne Rauch, Geruch und Tabak.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl Poda Lifestyle der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da Poda Lifestyle nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Poda Lifestyle ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Poda Lifestyle, seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Poda Lifestyle jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen aufgrund einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse sowie aus sonstigen Gründen aus.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

