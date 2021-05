Der Essenslieferant verkauft das Geschäft in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie Vermögenswerte in Kroatien an den spanischen Konkurrent GLOVO. Der ist bereits in allen sechs Ländern aktiv und legt dafür rund 170 Mio. Euro auf den Tisch.



DELIVERY HERO peilt in dem margenarmen Geschäft stets die Marktführerschaft an, was offenbar in der Balkan-Region schwer erreichbar war. Das Unternehmen ist aktuell in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika aktiv. In Kürze will man wieder nach Deutschland zurückkehren und dürfte dafür angesichts der Konkurrenz viel Geld in die Hand nehmen müssen.



DELIVERY HERO und GLOVO haben bereits in der Vergangenheit Geschäfte gemacht. Erst im Oktober 2020 übernahm DELIVERY HERO die Aktivitäten von GLOVO in Lateinamerika. Darüber hinaus ist DELIVERY HERO an GLOVO beteiligt.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



