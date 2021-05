"Der Preisdruck in der Wirtschaft ist wahrscheinlich nur vorübergehend", sagte der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, während er eine Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung am Mittwoch hielt. Wichtige Zitate Es gibt erste Anzeichen für steigende Unternehmensinvestitionen. Ich fühle mich wohl dabei, die Projektion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...