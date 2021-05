Die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla stand zuletzt deutlich unter Druck. In den letzten Tagen bekam das Papier allerdings prominente Unterstützung…Vor wenigen Tagen rief der ehemalige Hedge-Fonds Manager Jim Cramer in seiner CNBC-Show "Mad Money" die Anleger dazu auf, jetzt die Papiere des Elektroauto-Start-Up Nio zu verkaufen und in Tesla zu tauschen.Laut Cramer sei nach dem letzten Abverkauf der "beste Zeitpunkt", jetzt in die Papiere des Elektroauto-Pioniers zu investieren.In den letzten ...

