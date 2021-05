Pully (ots) - Im Januar 2021 teilte die VTX Telecom-Gruppe - der bevorzugte Partner für KMU und Institutionen - den Wechsel ihrer Aktionäre infolge der Ankunft der Unternehmensgruppe CELESTE mit.Ausserdem bekundete die Gruppe ihre Absicht, einen ehrgeizigen Investitionsplan in Telekom- und Netzinfrastrukturen sowie für Cloud-Dienste umsetzen zu wollen.Mit der Gründung von VTX Fibre SA ist dieses Vorhaben Realität geworden!VTX hat jetzt mit dem Bau seines eigenen ultraschnellen Glasfasernetzwerks in Genf begonnen. Die Inbetriebnahme ist im Sommer vorgesehen.Im Juni startet der Glasfaserbau in Lausanne, Bern, Basel und Zürich. Das Ziel ist es, 50 % der Schweizer KMU mit über 10 Mitarbeitern den Zugang zum neuen Netz von VTX Fibre vor Ende 2021 zu ermöglichen. Andere Regionen wie das Tessin, Wallis und die Ballungsräume Winterthur und St. Gallen werden im Hinblick auf einen zukünftigen Ausbau für 2022/23 geprüft."Mit der Gründung von VTX Fibre schlagen wir ein neues Kapitel unserer Firmengeschichte auf", erläutert Yves Pitton, der CEO von VTX. "Wir möchten weiterhin die KMU bei ihrer digitalen Transformation unterstützen und ihnen mehr Dienstleistungen, Verfügbarkeit und Leistungsstärke für ihre Internetverbindungen bieten". Er schliesst mit folgenden Worten: "Dank der Erfahrung von CELESTE und der mit ihnen umgesetzten Lösungen werden wir ein neues, schnelles und sicheres Glasfasernetz bauen, das den Erwartungen unserer zahlreichen Kunden entspricht und weitere neue Kunden überzeugen wird".Pressekontakt:Yves Pitton, CEO, VTX Telecom SA - Tel.: +41 (0)21 721 11 11 - E-Mail: yves.pitton@vtx-telecom.chVTX Telecom SA - Av. de Lavaux 101 - 1009 Pully - www.vtx.chOriginal-Content von: VTX Services SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005276/100871442