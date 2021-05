In Zusammenarbeit mit der AXA lanciert die Credit Suisse integrierte Versicherungslösungen für bestehende Hypothekarkundinnen und -kunden.Zürich - In Zusammenarbeit mit der AXA lanciert die Credit Suisse integrierte Versicherungslösungen für bestehende Hypothekarkunden. Die Einbindung der Hypothekenabsicherungslösungen in «CSX» ergänzt das digitale Angebot aus einer Hand. Bestehende Hypothekarkunden der Credit Suisse haben ab sofort die Möglichkeit, direkt bei der Verlängerung ihrer Hypothek komplett digital die finanziellen Risiken...

Den vollständigen Artikel lesen ...