FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEXUS GOLD CORP. O.N. N6E1 CA65341L2030
AB/FROM ONWARDS 26.05.2021 08:22 CET
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NEXUS GOLD CORP. O.N. N6E1 CA65341L2030
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