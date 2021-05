Safemoon gehört zu den erfolgreichsten Memecoins der ersten Jahreshälfte. Doch in Sachen Sicherheit hat das Projekt Nachholbedarf - so lautet zumindest die Bilanz des jüngsten Smart-Contract-Audits. Der Memecoin Safemoon hat seit seiner Veröffentlichung schon mehrere parabolische Rallyes sowie massive Kurseinbrüche erlebt. Mit einem marketingwirksamen Namen und einer kreativen Token-Ökonomie versucht Safemoon an den Erfolg des Memecoins Dogecoin anzuknüpfen. Was ihm auch - zumindest teilweise - gelungen ist. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Milliarden US-Dollar rangiert der erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...