Frankfurt (ots) - Sie wollten schon immer mal ein Buch darüber schreiben, was Sie beruflich so machen? Natürlich sind Sie als Unternehmer oder Unternehmerin stark eingespannt und wissen gar nicht, woher Sie die Zeit nehmen sollen. Der Experte für Buchentwicklung und Buchmarketing Ricardo Biron ist überzeugt: "Eins steht fest: Bis zur Rente warten muss man nicht, wenn man an die Sache richtig angeht", sagt er.Biron hat selbst drei erfolgreiche Bücher veröffentlicht und kennt die Probleme, mit denen Unternehmer und Unternehmerinnen konfrontiert sind. Er erklärt in seinem Gastbeitrag, wie Sie es in 6 Schritten dennoch von der Idee bis zum veröffentlichten Buch schaffen.Schritt 1: Rahmen skizzierenIm ersten Schritt ist es wichtig, sich über den Rahmen klar zu werden: Wollen Sie das Buch für die Kundenakquise nutzen, oder geht es Ihnen darum, Ihren Status als Experte oder Expertin zu definieren? Beides geht. Nachdem das geklärt ist, geht es los mit der Erstellung des Manuskriptes. Sie arbeiten sich von einer ersten Idee über die Struktur bis hin zu der Kapitelgliederung vor. Erst dann gehen sie über in Schritt 2Schritt 2: Über Inhalte nachdenkenDas Thema Ihres Buchs ist natürlich das, was Sie zum Experten oder zur Expertin macht. Titel wie "Die 15 größten Fehler bei ..." oder "Die 15 Kernaussagen für ..." sind durchaus gängig. Als Nächstes brauchen Sie Interviewpartner und -partnerinnen, um die vom Titel vorgegebenen Kapitel zu füllen. Gastbeiträge sind ebenfalls gut.Schritt 3: Sprechen und transkribieren lassenEine weitere Möglichkeit, um Zeit zu sparen, können Sie Ihren Text aufsprechen und dabei aufnehmen. So erhalten Sie nach einer professionell durchgeführten Transkription aus einer Stunde gesprochenem Text bereits in Form gebrachte 25 Buchseiten.Schritt 4: Experten zu Rate ziehenGrafiken verdeutlichen, was Sie meinen. Ein ansprechendes Layout sorgt für angenehmen Lesefluss. Texte müssen lektoriert werden, Sie benötigen jemanden, der den Umschlag gestaltet. Das machen Sie natürlich nicht alles selbst. Ihr Buch soll professionell wirken, und deshalb müssen da Experten und Expertinnen ran. Nehmen Sie sich also beispielsweise bei der Titelfindung oder Buchstruktur Experten zur Hilfe. Sie müssen den Text nicht selbst formulieren, denn das erfordert Geschick. Ein Ghostwriter oder eine Ghostwriterin übernimmt das, Sie stellen lediglich aufgesprochene Inhalte und Notizen zur Verfügung.Schritt 5: Sie managen Ihre ZeitIhr Buchprojekt erledigt sich trotzdem nicht von alleine. Sie sollten etwa 8 Stunden jede Woche einplanen. Und zwar am Stück: Wenn Sie Ihre Buch-Zeit in die halbe Stunde Pause hier und den frühen Feierabend dort aufteilen, geht die meiste Zeit für Konzentrationsübungen drauf. Arbeiten Sie am Stück, statt sich immer wieder neu einzuarbeiten. Schalten Sie in dieser Zeit Ihr Smartphone aus, blockieren Sie soziale Medien und schalten Sie die Türklingel aus.Schritt 6: Deadline setzen und kommunizierenSie wollen Ihr Buchprojekt irgendwann beenden, also setzen Sie sich dafür ein festes Datum. Das teilen Sie Ihrer Familie und Ihren Bekannten mit. In der heißen Phase gegen Ende der Frist werden diese Menschen Ihnen erstens den Rücken stärken und Sie unterstützen. Das können sie aber nur, wenn sie es wissen. Und zweitens bauen Sie so für sich selbst etwas Druck auf. Denn Ihre Lieben werden immer wieder nachfragen, wie weit Sie schon sind.Pressekontakt:Ricardo D. Biron Consulting GmbHFrankfurter Str. 21-2565760 EschbornTelefon: +49 157 377 35 164E-Mail: support@ricardobiron.deOriginal-Content von: Ricardo D. Biron Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156043/4924526