Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Marktreaktion am Freitag, als Bundrenditen trotz positiver Überraschungen bei den vorläufigen Einkaufsmanagerindices nach unten tendierten, stützt die Sicht, dass zunächst eine Konsolidierung bei den Renditen ansteht, so die Analysten der DekaBank.Der "Angriff" auf die Marke von -0,10% bei 10-jährigen Bundrenditen sei zunächst abgewehrt worden und solange die Inflationssorgen nicht erneut anziehen würden, sähen die Analysten der DekaBank Bundrenditen in den kommenden Handelstagen in einer engen Bandbreite leicht unter -0,10% verharren. Deutliche Marktimpulse von der Datenfront dürfte es erst in der Folgewoche geben. In diesem Umfeld sollten sich auch die Spread-Märkte stabilisieren. (Ausgabe vom 25.05.2021) (26.05.2021/alc/a/a) ...

