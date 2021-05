Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat sich das Primärmarktgeschäft nach den Pfingstfeiertagen und der Ende letzter Woche sichtbaren Beruhigung in der Spreadlandschaft belebt, so die Analysten der Helaba.Dominiert worden sei das Geschehen dabei von den SSA-Aktivitäten. Mit CDC und IDF Mobilités hätten zwei französische Emittenten schon länger in der Pipeline gestanden und ihre Ware gestern erfolgreich platzieren können. Hinzu gekommen sei ein Tap seitens der EU mit einer Restlaufzeit bis 2036. Auch hier sei die Überzeichnung ansehnlich gewesen und die NIP habe bei +1 Bp. auf einem wieder normalisierten Niveau gelegen. ...

