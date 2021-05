DJ PTA-News: Börsenradio.AT: UBM CEO Mag. Thomas Winkler: "Wir sind die Profiteure des Holzwurms" - UBM - Weg von Hotel hin zu "green, smart and more" - Revival bei den Hotels?

Heinersreuth (pta020/26.05.2021/10:30) - Hier der direkte Link zum Börsenradio-Interview: https://www.boersenradio.at/38944-UBM-Winkler-groesster-Holzbauentwickler-Eurpoas

Der UBM-Weg geht weg von Hotel, hin zu "green, smart and more." Dazu will UBM Europas größter Holzbau-Entwickler werden. Wie hoch kann man ein Holzhochhaus bauen? "Wir sind die Profiteure des Holzwurms! Denn in Deutschland gibt es die höchsten Holzreserven in Europa". - Ohne den Vorteil der Anleihe mit Nachhaltigsbezug mit einem C+ Rating hätte UBM 10 Basispunkte mehr Coupon pro Jahr bezahlen müssen. Mit dem frischen Geld von 70 Mio. Euro und der viertel Milliarde Cash wollen wir Gelegenheiten wahrnehmen. Wie zum Beispiel im Januar der Kauf der Immobilie des Headquarters der Willy-Bogner-Sportmode. - Die spannende Frage ist auch, ob die Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice in das Büro zurückkehren, wirklich in dasselbe Büro zurückkehren wollen, das sie verlassen haben, und die Antwort wird wohl überwiegend "Nein" sein. Und das bedeutet, dass Sie das entwickeln müssen? "Das ist unser Kerngeschäft und unsere Kernkompetenz. - Wir bestätigen unsere Prognose, dass es eine Corona-Delle 2021 geben wird. Mittelfristig stellen sich die Forward-Verkäufe wieder ein."

