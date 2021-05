Das neue Werk startet mit einer jährlichen Kapazität von 0,4 Gigawatt. Sie soll schnell auf 1 Gigawatt wachsen. Das Schweizer Unternehmen schafft in Freiberg insgesamt mehr als 200 Arbeitsplätze.Bei Meyer Burger gibt es schon wieder Grund zu feiern: Der Schweizer Technologiekonzern eröffnet jetzt seine neue Modulfabrik im sächsischen Freiberg. Erst vor wenigen Tagen hat Meyer Burger ein Werk für hocheffiziente Heterojunction-Solarzellen in Thalheim, einem Stadtteil von Bitterfeld-Wolfen, in Betrieb genommen. Damit sieht sich Meyer Burger bei der Transformation vom reinen Anlagen- und Technologieanbieter ...

