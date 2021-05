Alphabet nach Kaufsignal: Gehebelte Tradingchancen

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse generierte die Alphabet-Aktie (ISIN: US02079K1079) vor Kurzem ein Kaufsignal. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Alphabet-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung startete im März 2020 nach einem Tief bei 1.013,54 USD eine steile Rallyphase. Diese führte die Aktie am 28. April auf das bisherige Allzeithoch bei 2.452,38 USD. Anschließend konsolidierte der Wert und setzte dabei bis fast auf den EMA 50 zurück. Im gestrigen Handel durchbrach der Wert seinen kurzfristigen Abwärtstrend bei aktuell ca. 2.358,25 USD.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend ergab sich gestern ein neues Kaufsignal in der Alphabet-Aktie. Dieses Signal könnte in den nächsten Tagen zu einem Anstieg an das Allzeithoch und später bis ca. 2.536,62 USD führen. Sollte der Wert aber in den gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen, würde das Kaufsignal negiert werden. Abgaben in Richtung 2.152,68 USD und damit auf das alte Rekordhoch vom 16. Februar 2021 wären dann möglich."

Gelingt es der Alphabet-Aktie, die derzeit bei 2.418 USD notiert, das alte Hoch bei 2.536 USD zu überwinden und danach auf 2.536 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call mit Basispreis bei 2.450 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Alphabet-Aktie mit Basispreis bei 2.450 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PF8F1T6, Bewertungstag 16.7.21, wurde beim Alphabet-Kurs von 2.418 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,223 USD mit 0,55 - 0,57 Euro gehandelt.

Kann die Alphabet-Aktie innerhalb des nächsten Monats tatsächlich auf 2.536 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 2.305,912 USD

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Alphabet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 2.305,912 USD, BV 0,01, ISIN: DE000JN0UP89, wurde beim Alphabet-Kurs von 2.418 USD mit 0,99 - 1,03 Euro quotiert.

Beim Alphabet-Aktienkurs von 2.536 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,88 Euro (+83 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alphabet-Aktien oder von Hebelprodukten auf Alphabet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de