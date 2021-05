Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seitdem der ITRAXX Senior Financials im Bereich der 62er Marke ein Doppeltop ausbildete, geht es wieder abwärts, so die Analysten der Helaba.Entsprechend rücke die bei 58,9 verlaufende 55-Tagelinie wieder in den Fokus. Unabhängig vom genannten Moving Average habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass diesem Level eine besondere Relevanz zuzuschreiben sei. Gute Nachrichten habe es für einige US-Banken gegeben, denn die Rating-Agentur S&P habe den Ausblick für die Bank of America, J.P. Morgan und Morgan Stanley jeweils von "stabil" auf "positiv" gesetzt. Damit werde eine positivere Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Genannten, möglicherweise bereits in Kürze, wahrscheinlich. ...

