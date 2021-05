Der Swiss Market Index startet mit einem frischen Rekord in die Handelswoche, dies lockt Nachahmer an. Der Sprung des SMI über die im April etablierte markttechnische Barriere bei 11.250 / 11.270 am Dienstag setzte ein Signal, das weitere Käufer anlockt. Der Index schiebt sich nun weiter entlang seiner kurzfristigen statistischen Grenzen nach oben. Der prognostisch zuverlässige Schwankungskorridor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...