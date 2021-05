DJ IPO/Stellantis-Tochter Aramis will in Paris an die Börse

PARIS (Dow Jones)--Die mehrheitlich zum Stellantis-Konzern gehörende Aramis Group strebt an die Börse in Paris. Wie der Gebrauchtwagenhändler mitteilte, wurde das Dokument für die Registrierung des Börsengangs von der französischen Finanzmarktbehörde genehmigt. "Die Genehmigung (...) ist der erste Schritt des geplanten IPO am regulierten Markt der Euronext Paris", heißt es weiter. Das weitere Vorgehen sei abhängig von der der Genehmigung des Emissionsprospekts sowie den Marktbedingungen.

Aramis will den weiteren Angaben zufolge mindestens 250 Millionen Euro bei dem Börsengang erlösen. Die Stellantis NV hält aktuell 70,5 Prozent an dem Unternehmen und will nach dem Gang aufs Börsenparkett Mehrheitseigner bleiben. Im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 per Ende September rechnet Aramis mit einem organischen Umsatz von mehr als 1,25 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 2,7 und 2,9 Prozent liegen.

