Der EuroStoxx50 notiert am späten Vormittag noch 0,17 Prozent höher bei 4042,84 Punkten.Paris / London - Europas wichtigsten Aktienmärkten ist am Mittwoch im Handelsverlauf etwas die Puste ausgegangen. Die Investoren hätten derzeit «wenig Appetit», den Markt nach oben zu treiben, bemerkte Analyst Neil Wilson von Markets. Am Morgen hatten nachlassende Inflationsbefürchtungen und Hoffnungen auf eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik wie schon tags zuvor für Unterstützung...

Den vollständigen Artikel lesen ...