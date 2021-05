Die amerikanische Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store Inc. (ISIN: US22410J1060, NASDAQ: CBRL) wird am 6. August 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,00 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 16. Juli 2021), wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Damit nimmt der Konzern die Zahlung einer Dividende wieder auf. Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung ...

