++ Europäische Indizes notieren leicht im Plus ++ Panetta von der EZB sieht keine Notwendigkeit für Reduzierung der Anleihekäufe ab nächsten Monat ++ Jahresgewinn von M&S bricht um 88% ein ++ Die europäischen Indizes starteten heute leicht höher in den Handel, da einige Investoren die Äußerungen des EZB-Direktoriumsmitglieds Fabio Panetta bezüglich der aktuellen Geldpolitik begrüßten, trotz der jüngsten Anzeichen einer steigenden Inflation. Panetta sagte, es sei "eindeutig verfrüht", eine Reduzierung der Notkäufe von Vermögenswerten in der gemeinsamen Währungszone zu diskutieren, obwohl sich die wirtschaftlichen Aussichten "verbessern." ...

