FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für den Minenkonzern Rio Tinto von 6000 auf 6200 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Analysten Liam Fitzpatrick und Abhi Agarwal untersuchten in am Mittwoch vorliegenden Branchenstudien die aktuelle Marktlage für Industriemetallen- mit jeweils nach oben angepassten Preiserwartungen vor allem für Kupfer, aber auch Aluminium./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2021 / 06:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

