Verizon 0.01% FlorianGoy (30083008): Nachdem Berkshire Verizon in Q4 2020 nach Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola und Kraft Heinz zur sechstgrößten Position gemacht hat, wurde die Position in Q1 2021 weiter aufgestockt. Da Buffett auf der Hauptversammlung hierzu nichts sagen wollte, ist anzunehmen, dass er hier noch mehr Anteile erwerben möchte. (26.05. 11:33) >> mehr comments zu Verizon: www.boerse-social.com/launch/aktie/verizon_communicat Berkshire Hathaway -0.33% FlorianGoy (30083008): Nachdem Berkshire Verizon in Q4 2020 nach Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola und Kraft Heinz zur sechstgrößten Position gemacht hat, wurde die Position in Q1 2021 weiter aufgestockt. Da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...