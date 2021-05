Täglich nehmen Unternehmen, Staaten und Banken frisches Kapital im Gegenwert von vielen Milliarden Euro am Kapitalmarkt auf. Um bestehende Anleger bei Laune zu halten und neue Investoren hinzuzugewinnen, zahlen Anleiheemittenten Zinsaufschläge.Am 28. April 2021 hat die Europäische Investitionsbank (EIB) erstmalig eine Anleihe unter Nutzung einer Blockchain-Plattform begeben und damit womöglich ein neues Zeitalter am Rentenmarkt eingeläutet. Neben den bislang genutzten Finanzierungsinstrumenten der EIB kommt damit ein neues Segment hinzu, über das die Bank Käufer früherer Anleihen gewinnen möchte. Neben den klassischen Anleihen in den unterschiedlichsten Währungen emittierte die Bank bereits sogenannte Green Bonds, deren Mittel zweckgebunden in nachhaltige Projekte fließen. Mit einem Gesamtvolumen neuer Anleihen im Jahr 2020 von über 50 Milliarden Euro zählt die EIB zu den größten Anleiheemittenten und insbesondere auch zu den größten Emittenten grüner Anleihen. Dieser hohe Refinanzierungsbedarf impliziert, dass die EIB, wie jeder andere Emittent, ständig darauf bedacht ist, neue Investoren zu gewinnen. Die Bank steht dabei in einem Wettbewerb mit vielen andere Banken, Unternehmen und Staaten. So gab es im Jahr 2020 mehr als 16.000 Anleihe-IPOs im Gesamtwert von knapp 24 Billionen Euro.* Zum Vergleich: Im gleichen Jahr haben weltweit 1.415 Unternehmen den Gang auf das Börsenparkett gewagt und Aktien im Gegenwert von ca. 275 Milliarden Euro ausgegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...