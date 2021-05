Original-Research: niiio finance group AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu niiio finance group AG



Unternehmen: niiio finance group AG

ISIN: DE000A2G8332



Anlass der Studie: Investment Note

Empfehlung: -

seit: 26.05.2021

Kursziel: -

Kursziel auf Sicht von: -

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



niiio möchte im Asset- und Wealth Management anorganisch zur führenden Software-Plattform migrieren



Das Finanzsystem fungiert quasi als Leitungsnetz einer Volkswirtschaft und sieht sich einem Strukturwandel gegenüber, der zunehmend an Dynamik gewinnt und mit wegweisenden ökonomischen und technologischen Veränderungen einhergeht. Neue Zahlungsarten, die Marktdurchdringung von FinTechs sowie eine voranschreitende Konsolidierung und erodierende Kosteneffizienz in der Bankenstruktur sind nur einige der mannigfaltigen Veränderungen. Insbesondere Kreditinstitute und Vermögensverwalter stehen angesichts veralteter IT-Systeme und rückläufiger Erlöse im Privatkundengeschäft unter einem gestiegenen Effizienzdruck. Außerdem führen strengere Regularien sowie steigende Kundenansprüche dazu, dass Berater über verringerte zeitliche Kapazitäten für die Betreuung ihrer Mandanten verfügen. Die mit den gesundheitspolitischen Maßnahmen einhergehenden Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise sowie die beschleunigte Schließung von Bankfilialen verstärken die Notwendigkeit der Prozessdigitalisierung in der Finanzdienstleistungsbranche nochmals. Insbesondere in der direkten Kundeninteraktion sind Finanzinstitute u.E. daher zunehmend auf effizienzsteigernde Produkt- und Serviceangebote angewiesen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.



niiio positioniert sich rechtzeitig



Die niiio finance group AG hat diese Markttrends erkannt und sich als bankenunabhängiges Technologie- und Softwareunternehmen auf Lösungen für die Wertpapierberatung, den Finanzvertrieb sowie die Kundenkommunikation spezialisiert. Die Gesellschaft ist ein KWG-lizenzierter Outsourcer und fungiert mit derzeit 39 Mitarbeitern als verlängerte IT von Banken und Vermögensverwaltern. In Abgrenzung zu anderen IT-Dienstleistern stellt niiio sein Produktportfolio ausschließlich zentral in der eigenen Private Cloud zur Verfügung, wodurch Updates, Störungsbeseitigungen und Funktionserweiterungen zeitgleich sämtlichen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Dieser Ansatz bringt klare Vorteile hinsichtlich der Betriebskosten und somit hohe Skalierungspotenziale mit sich. Das Unternehmen fokussiert sich derzeit auf den Verkauf von Softwarelizenzen und ergänzt das Leistungsangebot um entsprechende Dienstleistungen wie z.B. Support, Wartung und Beratung. Die Geschäftsaktivitäten gliedern sich dabei seit einem Reverse IPO zum 01. Januar 2019 in zwei Segmente, die komplementäre Wachstumsmärkte bedienen und deren Entwicklung fortan insbesondere durch eine aktive Marktkonsolidierung beschleunigt werden soll.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22503.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°