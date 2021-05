Die BMW-Group kündigt personelle Veränderungen an Standorten in Deutschland, Großbritannien und USA an. Zum 1. September bekommen die Werke München, Spartanburg und Oxford eine neue Führung. Die Standorte München, Oxford und Spartanburg erhalten zum 1. September neue Werkleiter. Robert Engelhorn (51) wird mit dem altersbedingten Ausscheiden von Knudt Flor (61) die Leitung des derzeit größten Produktionsstandorts der BMW Group im US-amerikanischen Spartanburg übernehmen, wo der überwiegende Anteil ...

