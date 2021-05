DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Strategische Unternehmensentscheidung

1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Hauptversammlung beschließt mit großer Mehrheit die Umfirmierung in 1&1 AG



26.05.2021 / 13:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hauptversammlung von 1&1 Drillisch beschließt mit großer Mehrheit die Umfirmierung in 1&1 AG Frankfurt am Main, 26. Mai 2021. Die ordentliche Hauptversammlung der 1&1 Drillisch AG hat heute in Frankfurt die Umfirmierung in 1&1 AG mit großer Mehrheit beschlossen. Diese Umfirmierung ist ein konsequenter Schritt in der erfolgreichen Unternehmensentwicklung, der nach einer mehrjährigen Integrationsphase erfolgt und eine klare und prägnante Positionierung am Kapitalmarkt zum Ziel hat. Mit 1&1 besitzt das Unternehmen eine der stärksten Marken im deutschen Telekommunikations- und Internetmarkt, die ein hohes Maß an Bekanntheit und Vertrauen genießt. Durch einen eindeutigen Auftritt soll diese Markenstärke zukünftig auch am Kapitalmarkt noch deutlicher kommuniziert werden. Des Weiteren hat die ordentliche Hauptversammlung der 1&1 Drillisch AG heute in Frankfurt mit einer Mehrheit von 99,9 % beschlossen, eine Bardividende in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro, entsprechend 0,05 Euro je Aktie, auszuschütten. Zudem stimmten die Aktionäre mit großer Mehrheit für die Entlastung der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020, für die Wahl von Herrn Matthias Baldermann in den Aufsichtsrat sowie für die weitere Bestellung des Abschlussprüfers. Die virtuelle Präsenz auf der ordentlichen Hauptversammlung lag bei 86,9 % (2020: 82,8 %). Damit haben vergleichbar viele Aktionäre teilgenommen wie bei den vergangenen Präsenzveranstaltungen. Maintal, 26. Mai 2021 1&1 Drillisch AG

Der Vorstand

Über die 1&1 Drillisch AG

Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Über die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH nutzt 1&1 Drillisch einen starken Vermarktungsansatz, mit dem der Markt umfassend und zielgruppenspezifisch erschlossen wird: Während 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simplytel eine preisbewusste Zielgruppe an. Disclaimer: Diese Meldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der 1&1 Drillisch AG beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft, wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Ansprechpartner

Lisa Pleiß

Senior Corporate Communications Manager

Mail: presse@1und1-Drillisch.de



Ansprechpartner

Oliver Keil

Head of Investor Relations

Mail: ir@1und1-Drillisch.de

26.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de