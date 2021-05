In der Nähe des künftigen Tesla-Werks in Grünheide haben in der Nacht zu Mittwoch Stromkabel gebrannt. Die armdicken Kabel versorgen unter anderem auch die Baustelle der Autofabrik, sollen aber trotz des Brandes noch funktionsfähig sein. Jetzt ermitteln Polizei und sogar der Staatsschutz. Die Feuerwehr konnte den Brand nahe der Baustelle für die Giga Berlin noch in der Nacht löschen. Gegen 2:40 Uhr ...

