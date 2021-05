Der Goldpreis befindet sich in letzter Zeit in einem starken Aufwärtstrend und durchbrach während der heutigen Sitzung die Marke von 1.900 Dollar pro Unze, ein Niveau, das seit Anfang Januar nicht mehr gesehen wurde, inmitten einer allgemeinen Dollarschwäche und anhaltender Inflationssorgen. Aktuell nähert sich der Preis der oberen Begrenzung des steigenden Kanals, der in der Nähe des wichtigen Widerstands bei 1.920 Dollar und dem 61,8% Fibonacci-Retracement der großen Abwärtsbewegung, die Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...