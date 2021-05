DJ EANS-Hauptversammlung: Josef Manner & Comp. AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 26.05.2021 Abstimmungsergebnisse zur 106. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. AG am 25. Mai 2021 Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.474.327 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.474.327 JA 1.474.327 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 58.539 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 3,10 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 58.539 JA 58.539 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 66.983 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 3,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 66.983 JA 66.983 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.427.327 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.427.327 JA 1.427.327 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6.1: Wahl von Mag. Dr. Wolfgang Hötschl in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.427.327 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.427.327 JA 1.427.327 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6.2: Wahl von Dr. Michael Grahammer in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.427.301 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.427.301 JA 1.427.301 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 26 Stimmen. Tagesordnungspunkt 6.3: Wahl von Dr. Josef Doppler in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.427.301 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.427.301 JA 1.427.301 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 26 Stimmen. Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.427.327 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.427.327 JA 1.427.327 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in §6 Abs 2 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.427.327 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,01 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.427.327 JA 1.427.327 Stimmen. NEIN 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Stimmen. Rückfragehinweis: ISIN AT 0000 728 209 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mag. Karin Steinhart Tel.: +43 1 48822 3650 E-Mail: k.steinhart@manner.com Investor Relations Mag. Bernhard Neckhaim Tel.: +43 1 48822 3200 E-Mail: b.neckhaim@manner.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

