DJ Bundesregierung fordert sofortige Freilassung von Protassewitsch

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat erneut den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zur sofortigen Freilassung des oppositionellen Journalisten und Bloggers Roman Protassewitsch und dessen Begleiterin Sofia Sapega aufgefordert. Auch müssten die Umstände der Verhaftung auf dem Flughafen in Minsk von unabhängigen Stellen untersucht werden.

Regierungssprecher Steffen Seibert kritisierte die "widerwärtige Manier der belarussischen Machthaber", ihre Gefangenen öffentlich vorzuführen mit "sogenannten 'Geständnissen'". Zudem wiesen die Gefangenen Spuren von Schlägen oder Misshandlungen auf. Dies sei "auf das Schärfste" zu verurteilen, so Seibert auf der Regierungspressekonferenz. Das Regime habe den unliebsamen Journalisten und seine Partnerin verschleppt.

Seibert sah darin einen Beleg für ein erbarmungsloses und permanentes Vorgehen des belarussischen Regimes gegen Oppositionelle, gegen Aktivisten, gegen Menschen, die ihr Recht auf friedliche Demonstrationen ausüben wollen, und gegen Journalisten.

Nun sei es wichtig, dass die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) den Vorfall im belarussischen Minsk untersuche. Die Aussagen der Piloten seinen ein wichtiger Teil der Untersuchung. Auch müsste "dringend untersucht und gründlich untersucht" werden von der ICAO, wer diejenigen waren, die ihre Reise nicht fortgesetzt haben von Minsk nach Vilnius, als dies wieder möglich war für alle Reisenden abgesehen der Verhafteten. Er könne von hier aus nicht beurteilen, ob an Bord des Flugzeugs russische Geheimdienstler gewesen seien, antwortet er auf eine Frage.

Belarus hatte ein Ryanair-Flugzeug, das am Sonntag auf dem Weg von Athen nach Vilnius war, unter Verweis auf eine angebliche Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gedrängt. Dort wurden dann der im Exil lebende Regierungskritiker Protassewitsch und seine aus Russland stammende Freundin Sapega, die sich an Bord der Maschine befanden, festgenommen.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat die Umleitung eines Ryanair-Flugzeugs nach Minsk als "rechtmäßig" verteidigt.

May 26, 2021 08:17 ET (12:17 GMT)

