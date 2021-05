DJ Merck beschleunigt Ausweitung der Lipid-Herstellung für Impfstoffe

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA beschleunigt die Erweiterung ihrer Lipid-Herstellung zur Deckung der durch Covid-19 bedingten Nachfrage. Der Darmstädter Konzern hat ein neues, hochreines synthetisches Cholesterinprodukt zur Deckung des hohen Bedarfs an Lipiden als Schlüsselkomponente von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapeutika auf den Markt gebracht - neun Monate früher als ursprünglich geplant.

"Mit der Einführung unseres neuen synthetischen Cholesterinprodukts SAFC haben wir unsere Kapazität um das 50-fache erhöht und können so Biopharma-Hersteller dabei unterstützen, lebensrettende Therapien schneller zu den Patienten zu bringen", sagte Andrew Bulpin, Leiter der Geschäftseinheit Process Solutions im Unternehmensbereich Life Science von Merck.

Lipide werden bei der Impfstoffproduktion benötigt, um die mRNA zu ummanteln und sind für die Wirkstoff-Freisetzung von mRNA-Therapeutika im Körper essentiell. Es gibt jedoch nicht sehr viele Firmen, die diese speziellen Fette herstellen können. Die Lipidproduktion von Merck erfolgt in Schaffhausen in der Schweiz, in Darmstadt sowie in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Der Konzern beliefert unter anderem den Hersteller Biontech SE und hatte dem Mainzer Unternehmen im Februar zugesagt, die Liefermenge zum Jahresende 2021 steigern.

Die Markteinführung dieses neuen Produkts folgt auf die Übernahme des Hamburger Unternehmens Amptec durch Merck Anfang des Jahres, einem auf mRNA spezialisierten Auftragsentwickler und -hersteller. Damit baut der DAX-Konzern seine Kapazität zur Herstellung von mRNA für Impfstoffe wie Covid-19, Therapien und Diagnostika aus und kann ein integriertes Angebot bereitstellen, das die gesamte mRNA-Wertschöpfungskette abdeckt.

May 26, 2021

