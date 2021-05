DJ Banken und Fonds parken Bargeld in Rekordhöhe bei der Fed

Von Alexandra Scaggs

NEW YORK (Dow Jones)--Einige kurzfristige US-Treasury-Renditen sind zum ersten Mal seit dem vergangenen Jahr unter Null gesunken. Das hat dazu geführt, dass Investoren ihr Bargeld zur Federal Reserve schicken, um nicht Geld zu verlieren.

Mehrere Schatzwechsel, die in den kommenden Wochen und Monaten fällig werden, werden laut Bloomberg-Daten mit Renditen gehandelt, die unter Null liegen, da Investoren nach sicheren Ecken der Märkte suchen, in denen sie kurzfristig Bargeld lagern können. Geldmarktfonds parken daher Bargeld bei der US-Notenbank.

Die Fed verfügt über eine Overnight-Fazilität, bei der Geldmarktfonds, Banken und staatlich geförderte Hypothekenbanken über Nacht Bargeld zu einem Zinssatz von 0 Prozent verpfänden können. Über diese Fazilität wurden am Dienstag fast 433 Milliarden Dollar an Bargeld geschickt, die höchste Nutzung seit Ende 2016. Es war zugleich die intensivste Inanspruchnahme außerhalb des Quartalsendes, einer Zeit, in der Institutionen die Fazilität oft aus regulatorischen Gründen nutzen.

Es gibt einige Gründe für den Anstieg der Nutzung dieser Möglichkeit, Bargeld zu parken, der sogenannten Overnight Reverse Repurchase Facility. Erstens reduziert das Finanzministerium die Anzahl der ausstehenden Schatzwechsel im Vorfeld der Wiedereinführung der Schuldenobergrenze am 1. August, wodurch das Angebot für Investoren zur sicheren Aufbewahrung kurzfristiger Barmittel abnimmt.

Ein zweiter und wichtigerer Grund ist das Anleihekaufprogramm der Fed oder "die massive Flut an überschüssigen Reserven", wie Analyst George Pearkes von Bespoke Research in einer Notiz vom Montag schrieb, "die aufgrund der quantitativen Lockerung in das Finanzsystem geflossen sind, die die Bestände des privaten Sektors an Treasuries und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren gegen Reserven tauschen".

Und schließlich hat das Finanzministerium laut Barclays damit begonnen, einen Teil der Hilfen freizugeben, die es an Bundesstaaten und Kommunen leitet. Diese müssen das Geld möglicherweise in Geldmarktfonds, Schatzanweisungen oder als Bankeinlagen anlegen, bis sie eine Verwendung dafür finden. Dieser zusätzliche Zustrom von Bargeld in das System hat die Nutzung der Übernacht-Reverse-Repo-Fazilität der Fed weiter angekurbelt.

Die Fed hat jedoch bereits Schritte unternommen, um den Instituten die Nutzung ihrer Overnight-Fazilität zu erleichtern. Bei ihrer März-Sitzung erhöhte sie das Limit für die Höhe der Barmittel, die eine einzelne Gegenpartei über Nacht verpfänden kann, von 30 auf 80 Milliarden Dollar.

Und Mitarbeiter der New Yorker Fed haben erörtert, die Reichweite der Fazilität auf kleinere Firmen und Fonds auszuweiten, um eine "vielfältigere Gruppe von Firmen nach Größe, Geschäftsmodell und Eigentumsverhältnissen in unsere Kontrahentenbasis zu bringen", sagte Lorie Logan, Managerin des System Market Open Account der Zentralbank, in einer Rede im April.

Durch das Aufsaugen von Geld, das andernfalls in Schatzwechsel oder kurzfristige Kreditmärkte fließen würde, was deren Renditen noch weiter senkt, hat dies der Zentralbank geholfen, ihren Leitzins über Null und innerhalb ihres Zielbereichs von 0,00 bis 0,25 Prozent zu halten.

Die Barclays-Strategen sagen jedoch, dass die Fed möglicherweise zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss. Sie erwarten bereits, dass die Zentralbank bei ihrer Juni-Sitzung den Zinssatz für ihre Reverse-Repo-Tagesgeldfazilität und die Zinsen, die sie den Banken für überschüssige Reserven zahlt, leicht erhöhen wird.

Wenn es so aussieht, als ob der Zinssatz auf oder unter 0,05 Prozent fallen könnte, könnte die Zentralbank früher handeln, schreiben die Strategen. Das bedeutet, dass der Leitzins der Fed wahrscheinlich nicht unter Null fallen wird. Aber es ist ein Grund für Investoren, bei kurzfristigen Märkten vorsichtig zu sein: Sie mögen Sicherheit und Schutz vor Verlusten bieten, wenn die Treasury-Renditen steigen, aber sie bieten keine Rendite.

