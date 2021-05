Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte auch in dieser Woche ein neues Rekordhoch hingelegt. Wie passt das zu den weiter schwelenden Inflationsängsten? Was ist beim DAX noch möglich und was ist generell an der Börse für die zweite Jahreshälfte zu erwarten? Darüber spricht der Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan, im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Was die jüngsten Notenbanker-Aussagen zu bedeuten heben und wie die Tech-Aktien darauf reagieren, mehr dazu im vollständigen Interview.