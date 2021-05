Der Turnaround bei MS Industries scheint geglückt und sollte sich in den nächsten Monaten festigen. Corona scheint verkraftet wie auch der Abwärtszyklus in der Automobilindustrie. Insbesondere im für MS Industries wichtigem LKW-Segment dürfte es wieder aufwärts gehen und die Margen sollten sich wieder bessern, was Bewertungsspielräume für die Aktie eröffnet. Hinzu kommt noch etwas, was der Markt so noch nicht erkannt hat ...

