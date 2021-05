21Shares Research: Kommentare zum jüngsten Markteinbruch Am 21. Mai gab der Staatsrat der Volksrepublik China, das ausführende Regierungsorgan Chinas, eine Meldung zur finanziellen Stabilität heraus, die ein hartes Durchgreifen gegen Bitcoin-Mining und Handelsaktivitäten beinhaltete. Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich aufgrund der erhöhten Unsicherheit in China wieder nach unten gedreht, was den Verkaufsdruck der letzten Woche noch verstärkte, als Tesla Zahlungen mit Bitcoin aufgrund von Umweltbedenken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...