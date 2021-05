Der Essenslieferdienst Delivery Hero trennt sich von seinem Balkan-Geschäft. Der spanische Konkurrent Glovo kaufe die Aktivitäten in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie Vermögenswerte in Kroatien, teilte der Berliner Dax-Konzern am Mittwoch mit.

